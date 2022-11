Paulina Smaszcz straciła pracę z powodu SKANDALI z jej udziałem? "Kobieta petarda" KOMENTUJE

korposzczur 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

I tak to się kończy. Sama jestem korposzczurem i kiedyś miałam taką szefową. Ty się lecz psychiatrycznie a ona, jak ją zwolnią to sobie załadowni po znajomych i myk do kolejnego korpo za 50-60 k miesięcznie. Teraz na bank ją wywalili, nie wierzcie w to tłumaczenie. Nigdy nie widziałam jeszcze dyrektora co by się przyznał, ze wyleciał. Zawsze to względy zdrowotne, albo nowe wyzwania w karierze albo chęć skupienia się na innych celach. Taaaa.....aferka przycichnie ona wykona kilka telefonów i znów się wtuli w ciepłą posadkę....