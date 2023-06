Paulina Smaszcz ostro krytykuje "lex Tusk". Uderza w PiS i... TVP: "Ludzie, którzy tam pracują, powinni UMIERAĆ ZE WSTYDU"

Paulina Smaszcz dosadnie o sytuacji politycznej w kraju. Zaapelowała do swoich fanów

W ostatnich dniach Polacy namiętnie śledzili kolejne rewelacje wokół oburzającej ustawy "lex Tusk", którą partia rządząca błyskawicznie przeforsowała, zdobywając oczywiście aprobatę Andrzeja Dudy. Działania Prawa i Sprawiedliwości są na bieżąco komentowane nie tylko przez opozycję i krajowe media, ale również znane osobistości, które coraz odważniej prezentują swoje poglądy. Do tego grona dołączyła Paulina Smaszcz , publikując w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym m.in. zachęciła do udziału w niedzielnym marszu opozycji.

Zachęcam młodych ludzi, a szczególnie młode kobiety do aktywnego udziału. Macie szansę powiedzieć NIE i macie realny wpływ na to, jak będzie wyglądać Wasz kraj, Wasza Polska. Bądźcie osobiście na marszu. Telefon i social media użyjcie do relacji z marszu, by pokazać swój sprzeciw, gniew i niezgodę - rozpoczęła kobieta petarda.

My, jako dojrzałe kobiety napatrzyłyśmy się, jak obecna władza niszczy każdy zalążek demokracji, wolności słowa i wyboru, prawa do rzetelnej, opartej na faktach historycznych edukacji, prawo godnego życia prywatnego i zawodowego. Spycha nas kobiety w niebyt ekonomiczny, hamując nasz rozwój i nie dba o nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci. Politycy partii rządzącej boją się nas, naszego głosu i siły przekazu. Boją się KOBIET, ale historia pokazuje, że to MY zawsze walczyłyśmy, o to, co słuszne, wspierałyśmy walkę o lepszy świat dla naszych dzieci i wnuków, nie zważając na reperkusje i konsekwencje. Wierzę, że na końcu zawsze przegrywa trzęsący się tchórz, kłamca z "gombrowiczowską gębą" - kontynuowała, nie gryząc się w język.