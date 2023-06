Paulina Smaszcz opowiada o chorobie w nowym wpisie: "Bolało nawet oddychanie"

Paulina Smaszcz pisze o depresji

Wiele miesięcy depresji i trudnego stanu fizycznego spowodowały, że odpłynęli i pożegnałam się z ludźmi, dla których nic nie było warto (...) nic nie poszło tak, jak trzeba (...). Bolało nawet oddychanie, bo kłamstwa, nieszczerość i manipulacje, przysłoniły cieniem wszystko, co było dobre. Trudno, jakoś powoli, krok po kroku przeżyję i to. Jeśli jesteś na pustkowiu, sama, w kryzysie, co pozostaje?

Wstawanie z łóżka bez bólu jest problemem. Rozmowa z drugim człowiekiem boli jeszcze bardziej. (...) Wszystko przychodzi z trudem, ale za to jest moje, własne, tylko moje. Nikt nie będzie mi mówił, jak żyć, co robić, co mówić, jak powinnam funkcjonować i spełniać oczekiwania innych. Jestem tylko i aż kobietą po przejściach i nikt nie wie, co przeżyłam, co czuję, czego pragnę, bo nikt nie jest mną - zaznacza Paulina.