Paulina Smaszcz ZALAŁA SIĘ ŁZAMI na spotkaniu z przyjaciółką w restauracji. Wcześniej pisała o "kobiecie w kryzysie" (ZDJĘCIA)

Sas 16 min. temu

No jasne. Śmiesznie to było, jak atakowała 3 letniego (!) syna Janachowskiej, mieszała z błotem byłego męża, czy też pisała internautkom, że 'żółć im się wylewa z każdej dziury', kłamała co do wnuczki, relacji synów z Maciejem czy też nachodziła swoją byłą teściową. Wtedy było fajnie, pani życia. A jak przyszły w końcu (!) konsekwencje i pozwy, to raptem płacz i robienie z siebie ofiary. Typowy toksyk, którego spotkały konsekwencje swoich działań. To nie jest biedna porzucona kobieta, tylko agresor i stalker.