Zalana łzami Paulina Smaszcz gorzko o Kurzajewskim w dokumencie o hejcie: "Jakbym wylądowała na wózku, to by mnie ODDAŁ GDZIEKOLWIEK"

Paulina Smaszcz bohaterką dokumentu o hejcie. Wspomniała o Macieju Kurzajewskim

Jakby była taka funkcja w internecie, nie "napisz komentarz', tylko "opluj", to myślę, że wszyscy by pluli, nikt by nie pisał - stwierdziła w rozmowie.

(...) Do słabego nikt nie przychodzi, do chorego nikt nie przychodzi, do kogoś, kto nie ma pieniędzy, nikt nie przychodzi. Wszyscy idą do tego, kto jest bogaty, sławny i może im coś załatwić. Łatwiej słabego przydusić - mówiła, ocierając łzy.

Paulina Smaszcz gorzko o Kurzajewskim. "Jak bym wylądowała na wózku, to by mnie oddał gdziekolwiek"

Ja jej powiedziałam: Mamo, ciesz się, że to był tylko niedowład i że w sumie to jest pięć operacji, do tego problemy neurologiczne. Jestem w pierwszej grupie ryzyka udarowej, do tego weszła onkologia kobieca (...). Mówię: mamo ty się ciesz, że jest tylko tak, bo jak bym wylądowała na wózku, jako warzywo, to on by mnie oddał gdziekolwiek, by się mną nie zajmował - mówiła przez łzy.