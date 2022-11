Paulina Smaszcz tym razem kłóci się na LinkedIn z... byłą szefową PR Anny Lewandowskiej! "Skontaktuje się z panią MOJA KANCELARIA!"

Potwierdzam, to prawda. To jest tak bolesne dla całej mojej rodziny, że nie będę tego komentował. Proszę nas zrozumieć - wyjawił Kurzajewski w rozmowie z "Super Expressem".

Wielotygodniowe poczynania Pauliny komentują też specjaliści od wizerunku. Warto bowiem pamiętać, że Smaszcz zajmuje się w końcu "kobiecą motywacją", zatem i pracą nad wizerunkiem oraz samodoskonaleniem. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami jej "strategię wizerunkową" skomentowała między innymi Barbara Krysztofczyk , CEO agencji Krystal Point i tak się składa, że była szefowa sztabu PR między innymi Anny Lewandowskiej . W swojej wypowiedzi Krysztofczyk dość krytycznie odniosła się do tego, co robi Paulina. Nie ma się w sumie czemu dziwić...

Jeśli na takiej sławie zależy pani Smaszcz, no to znaczy, że wszystko jest OK. Obawiam się jednak, że w tym przypadku to nie jest strategia zaplanowana. Jej sposób komunikacji jest jak dziki koń, który urwał się z lejców i biega gdzieś po polach medialnego absurdu, wywijając niezgrabnie kopytami we wszystkich możliwych kierunkach. Z boku wygląda to po prostu desperacko - oceniła w rozmowie z serwisem.