Paulina Smaszcz wprost o walce z chorobą: "Coraz mniej wyraźnie mówię, mam problem z twarzą. JA SIĘ NIE DAM"

Kate 4 min. temu

Ona nie potrzebuje od Was litości i nie oczekuje. Przez lata inwestowała w niego energię i budowała mu PR. Pracowała, wychowywała dzieci i dbała o jego karierę Zostawił ja gdy była chora i wyjechał sobie ma wakacje! Nastawił najbliższych ze on to ten święty - ona ta zła. Gdzie tu partnerstwo gdzie na dobre i na zle? Rozwód był sumą wszystkich zdarzeń. Nikt jej nie wierzył ze ten cudowny Maciej może zdradzać i okazywać znieczulicę , przecież ludzie widzą go jako cudownego. Ma prawo być zła. A Wy się zastanówcie czy macie prawo ją oceniać?