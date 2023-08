Paulina Smaszcz zdradziła, co usłyszała od Niny Terentiew na początku kariery. "Nie będziesz w niebycie, tylko odbycie..." (FOTO)

Kama 45 min. temu zgłoś do moderacji 124 6 Odpowiedz

Pani Smaszcz, mniej internetu, a więcej pracy nad sobą. Ma Pani naprawdę nie przepracowane tematy, dużo goryczy i frustracji, co jako kobieta rozumiem, patrząc jak eks się wdzięczny do innej, ale to nie jest powód żeby w to brnąć, życie jest za krótkie i szkoda czasu na takie wylewanie bólu i jadu.