Paulina Smaszcz znów jest SINGIELKĄ?! "Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, by sprawił, że jest szczęśliwa"

Lusesita 9 min. temu

To nie chodzi o to, czy kobita potrzebuje ,czy nie potrzebuje. Ale jeśli potrzebuje to znajdzie facia fajnego, uśmiechniętego, zadowolonego z życia i będą sobie wspólnie realizowali, co tam będą chcieli, a jeśli nie szuka i nie potrzebuje, to należy uszanować jej wybór. W sumie trudno oceniać czyjeś wybory. Ale z facetem jest fajniej, to znaczy z takim przy którym kwitniemy jest fajnie. Proszę nie wmawiać dziewczynom,cze każdy facet to zło. Bo tak nie jest.