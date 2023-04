Zakochana Paulina Smaszcz dzieli się obawami: "Nie jest łatwo zaufać, zwłaszcza jak ktoś został zraniony i zdeprecjonowany"

Paulina Smaszcz w styczniu zamieściła w sieci nagranie, na którym tańczy z tajemniczym mężczyzną. Szybko uściśliła, że to jej nowy ukochany, który jest " wspaniały, kochany, doceniający, inspirujący, wspierający, szanujący i lojalny".

Ostatnio Smaszcz gościła w programie "Szafa gwiazd" serwisu cozatydzien.pl. Przy okazji rozmów o garderobie dziennikarka nawiązała do ostatnich zawirowań w swoim życiu osobistym. Z dumą wyznała, że swoim zachowaniem, niczym Shakira, przetarła szlaki kobietom po rozwodzie.

Moja pani profesor nazwała mnie rewolucjonistką, bo chyba jestem pierwszą kobietą w Polsce, która powiedziała "nie" i po rozwodzie się na coś nie zgadza, nie ma na to przyzwolenia, ale jak widzisz, Shakira zrobiła to samo (śmiech) - stwierdziła.

Paulina Smaszcz znów jest zakochana

Dalej kobieta petarda wyznała, że ma teraz wiele powodów do radości.

Po pierwsze cieszę się bardzo, że zostałam babcią, po drugie jestem chyba zakochana, więc trzymaj kciuki, bo to nie jest łatwe w tym wieku komuś tak zaufać, zwłaszcza jak człowiek został zraniony i w jakiś sposób zdeprecjonowany , zwłaszcza kobiety, którym też teraz pomagam - zwierzyła się.

Smaszcz o nowym partnerze. Zdradziła, czym się zajmuje

Jest to obcokrajowiec, więc w ogóle mnie nie kojarzył i świetnie, ale ja na randce jestem totalnie zachowawcza, czyli koszula albo sweterek, spodnie. (...) Nie staram się być taka "hop do przodu", bo boję się, że on ucieknie - zapewniła już jakiś czas temu.