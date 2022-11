Paulina Smaszcz ZNÓW uderza w Macieja Kurzajewskiego i mówi o rozwodzie. "Zostały uzgodnione warunki, których on NIE DOTRZYMUJE"

Przypomnijmy, że we wspomnianym oświadczeniu Paulina Smaszcz po raz kolejny zarzuciła Maciejowi Kurzajewskiemu "kłamstwa, manipulacje i oszczerstwa". "Kobieta petarda" stwierdziła również, że przez 23 lata małżeństwa niezmiennie wspierała byłego męża, również w życiu zawodowym - sugerując, że uratowała prezentera przed zwolnieniem z TVP. Według niej Kurzajewski miał zaś "okazać się osobą, której w ogóle nie zna" i "zawieść całą rodzinę i przyjaciół". Co ciekawe, w późniejszej rozmowie z Plotkiem Paulina zapewniła, że zawsze wspierała związek byłego męża z Katarzyną Cichopek.

Mieliśmy warunki umowy rozwodowej. Ja się zgodziłam na rozwód bez orzekania o winie, ale zostały uzgodnione warunki, których on nie dotrzymuje. To, co wyprawia przez ostatnie tygodnie, jest nie do przyjęcia - stwierdziła Smaszcz w rozmowie z "SE".