Paulina Sykut-Jeżyna OLŚNIEWA w balowej sukni na 30-leciu Polsatu (ZDJĘCIA)

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Pauliny Sykut-Jeżyny, która od 2007 roku występuje na antenie Polsatu. Dziennikarka prezentowała widzom pogodę, przez długi czas była związana także z programem "Must Be The Music". Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" przygotowała na ten wyjątkowy wieczór spektakularną kreację.