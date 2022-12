TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak NIE WYSTĄPI na koncercie z okazji 30-lecia Polsatu. "Jest tam SPALONA od dawna"

Mussic 15 min. temu zgłoś do moderacji 25 13 Odpowiedz

No i ok. Umówmy się- głos Edyta ma. Natomiast co do jej wypowiedzi, zachowań i chyba najważniejsze- aktualnego repertuaru, nowych utworów których BRAK, to jednak ani to opłacalne ją zapraszać za takie wynagrodzenia, ani nic nowego dla publiczności, która to ogląda. Rozumiem, że ma swoich fanów dla których może śpiewać w kółko nawet 2 piosenki, ale rynek muzyczny nie stoi w miejscu- są nowi fajni artyści, którzy też super wykonują swoją robotę.