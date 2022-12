Specjalista ocenia, czy Edyta Górniak korzystała z zabiegów medycyny estetycznej. "Linia żuchwy jest wręcz IDEALNA"

Edyta Górniak korzystała z zabiegów medycyny estetycznej? Ekspert ocenia

Edyta Górniak wraz ze swoim wiekiem, dojrzewaniem duchowym, w wieku 50 lat dochodzi do dojrzałości wizualnej (...). Pani Edyta, co widać, korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, jej skóra jest napięta, co wskazuje na wykonywanie zabiegów mezoterapii igłowej. Z biegiem lat coraz lepiej wygląda jej okolica oka - napięcie dolnej powieki oraz brak tzw. "doliny łez" wpływa na jej wypoczęty i świeży look. Linia żuchwy jest wręcz idealna i bardzo proporcjonalna do rysów twarzy i tzw. V-liftu - ocenił specjalista w rozmowie z "Super Expressem".