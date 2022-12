Paszporty, gorące krzesła i lista przebojów disco polo. Stacja Polsat kończy 30 lat! (DUŻO ZDJĘĆ)

Kolejne skojarzenie ze stacją to emocje, a te zdecydowanie wywoływał program "The Story of My Life. Historia naszego życia". Katarzyna Montgomery zapraszała znane pary, by zaprezentować im za pomocą charakteryzacji przemianę w ciągu następnych 50 lat. Nie dla wszystkich skok do przyszłości okazał się pozytywnym doświadczeniem. Łzami zalała się między innymi Julia Wieniawa, która wówczas myślała, że resztę życia spędzi u boku Antka Królikowskiego.