Paulina Sykut POKAZAŁA TWARZ córki! Fani zachwyceni: "Słodki ten Wasz KURCZACZEK" (FOTO)

NIKA 2 godz. temu

Czy ktoś też ma wrażenie że ta tolerancja to jest pic na wodę? Czuję jak mi cukier między zębami zgrzyta gdy słucham pięknych tekstów że wszyscy jesteśmy równi, nie ma lepszej gorszej miłości tęcza bądźmy dobrzy dla siebie i to wszystko inne. Spotkałam w swoim życiu mnóstwo podłych ludzi chociaż sama starałam się być w porządku. Nie jestem innej orientacji, jestem biała i typowej polskiej wiary. Przeplakalam wiele nocy w swoim życiu. Znam parę osób które naprawdę zatruły ludziom życie a teraz chodzą w marszach równości. Nie wierzę, to wygląda jak zbiorowy lans. Celebrytom też nie wierzę to ludzie po trupach do celu. Czuję wielki fałsz wywołany przez media na swiecie. Człowiek ma ciężkie życie w szkole pracy ludzie właśnie przez ludzi a potem piękne teksty o tolerancji. Musiałam się tym podzielić