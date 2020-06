"ZAJEFAJNE PALUSZKI" Pauliny Sykut-Jeżyny nową sensacją internetu: "Nawet z krótszym paluszkiem jesteś superowa" (FOTO)

kinga 34 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Jezu, jacy ludzie są piepzrnieci, jak mozna napisać że całuje się czyjeś paluszki? to faceci pisali tak? koszmar, to okropne, zawstydzajace bardzo. Pomijam same "paluszki" tej bardzo dojrzałej pani, które wg.mni są zwyczajnie nieładne, a pedi koszmarne, zbyt długie paznokcie, brzydki lakier.