Paweł Adamowicz zmarł pięć lat temu. Jego córka ujawnia, co wtedy robiła. "To były NAJGORSZE dni"

Poszkodowany przeszedł kilkugodzinną operację. Niestety, nie udało się go uratować. Jego córka po pięciu latach ujawniła, co się działo na przestrzeni tych niezwykle ciężkich dni.

Córka Pawła Adamowicza wspomina, co robiła kiedy tata umierał

Paweł Adamowicz osierocił dwie córki - Antoninę (20 lat) i Teresę (13 lat). Były z nim bardzo zżyte, a starsza z nich niejednokrotnie podkreślała, że ten mimo wielu obowiązków, był bardzo obecny w ich życiu. Przy okazji piątej rocznicy śmierci ojca została zaproszona na wywiad do RMF FM i opowiedziała, jak wyglądały tamte dni. Przez długie godziny żyła w niewiedzy, a to wszystko dlatego, że wracała wówczas ze Stanów Zjednoczonych. Wciąż do siebie nie doszła.

Byłam za granicą. To była po prostu jedna wielka niewiedza i oczekiwanie na to, co się stanie, bo nie wiedzieliśmy praktycznie nic. (...) Potem byliśmy w samolocie przez wiele godzin, bo byliśmy wcześniej w Stanach Zjednoczonych. To były najgorsze dni, najtrudniejsze dni mojego życia. Więc wydaje mi się, że moja psychika chyba na razie nie jest w stanie jeszcze tego tak naprawdę do końca ogarnąć - wyznała Antonina Adamowicz w rozmowie z RMF FM.