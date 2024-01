Sylwia Peretti zwraca się do syna w przejmującym wpisie: "Wiem, że tam jesteś i czekasz na mnie"

Kilka miesięcy temu Sylwia Peretti musiała zmierzyć się z niewyobrażalną tragedią. W nocy z 14 na 15 lipca w Krakowie doszło do wypadku samochodowego, w wyniku którego zginął jedyny syn celebrytki, 24-letni Patryk, oraz trzej podróżujący z nim młodzi mężczyźni. Po utracie ukochanego potomka Peretti na dłuższy czas wycofała się z życia publicznego. Celebrytka zabrała głos dopiero kilka tygodni po tragicznym wypadku, publikując w sieci przejmujący wpis , w którym przyznała, że bolesne pożegnanie "odebrało jej cząstkę duszy". Miesiąc później była bohaterka "Królowych życia" udzieliła też wywiadu magazynowi "Viva!". Opowiadając w nim o rzeczywistości bez syna, Peretti stwierdziła, że "umarła razem z nim" i nie jest w stanie normalnie funkcjonować.

Sylwia Peretti opublikowała wpis poświęcony synowi. Przejmujące słowa

Do czarno-białych kadrów Peretti dołączyła emocjonalny wpis, w którym zwróciła się do syna. Opisując swoje wewnętrzne odczucia, celebrytka zasugerowała, że ktoś, kto nie ma za sobą podobnych doświadczeń, nie jest w stanie zrozumieć, co obecnie przeżywa.