Paweł Deląg dba o kondycję, trenując boks Z MŁODSZYM SYNEM (ZDJĘCIA)

I tak jeszcze do niedawna Paweł Deląg publicznie pokazywał jedynie starszego potomka, Pawła Juniora. W końcu postanowił jednak potwierdzić istnienie drugiej pociechy. W rozmowie z Plejadą aktor zdradził, że jego młodszy syn Mikołaj, podobnie jak jego starszy brat "podąża ścieżką producencką" i właśnie stawia pierwsze kroki w zawodzie. Niedługo później aktor pochwalił się w sieci pierwszym zdjęciem w towarzystwie latorośli. Deląg zaprezentował wówczas fanom relację z rodzinnej zimowej wycieczki z siostrą Dorotą i jej pociechą, na którą wybrał się także jego młodszy syn.

Wygląda na to, że Deląg zaczyna podchodzić do publikowania wizerunku drugiego potomka w sieci coraz swobodniej. Ostatnio aktor postanowił bowiem po raz kolejny już pokazać Mikołaja na Instagramie. W sobotę pochwalił się zdjęciami ze wspólnego treningu.

Okazuje się, że Paweł i jego potomek postanowili wspólnie poćwiczyć boks. Aktor zaprezentował fanom zdjęcie, do którego wraz z Mikołajem zapozowali, dumnie prezentując przed obiektywem zaciśnięte pięści. Deląg pochwalił się także kilkoma innym ujęciami z sali treningowej, pokazując na przykład, jak pomaga synowi, owijając jego dłonie specjalnym bandażem czy ćwicząc z nim ciosy. W dołączonym do fotografii krótkim wpisie aktor nie ukrywał, że powrót do boksu okazał się dla niego wyjątkowo udany.