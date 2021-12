Paweł Deląg PO RAZ PIERWSZY pokazał MŁODSZEGO SYNA! (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna Paweł Deląg publicznie pokazywał jedynie starszego potomka, Pawła Juniora. Ostatnio w rozmowie z Plejadą aktor postanowił jednak otworzyć się na temat życia zawodowego zarówno 29-latka, jak i młodszego z synów, Mikołaja.

I Paweł, i Mikołaj, bo mam dwóch synów, podążają ścieżką producencką. Paweł pracuje już nad kolejnym projektem i ładnie się rozwija. Mikołaj dopiero stawia pierwsze kroki w tym zawodzie, ale bardzo mnie to cieszy, bo to znaczy, że w pewien sposób zaraziłem ich miłością do tego filmowego świata (...) - pochwalił się Deląg.