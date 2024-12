Paweł Domagała chciał dokonać apostazji. "Niestety, nie mogę tego zrobić"

Wiara w Boga oparta na perfidnych kłamstwach i oszustwach w praktyce daje to co u kleru widać. Uczą legend i wymysłów. Biblijny Dekalog, zabraniający czczenia figur, obrazów, itd, przekształcili w kościelny, żeby to praktykować. Tłumaczenia kleru, że w Dekalogu biblijnym chodziło o pogańskie wizerunki jest jawnym kłamstwem. Dotyczy ten zakaz wszelkich form bałwochwalstwa. A gdyby chodziło tylko o pogańskie, - to dlaczego kler dokonał przekrętu i oszustwa ostatnie przykazanie biblijne dzieląc na dwa, żeby zatuszować brak drugiego w tym kościelnym? Wmawiają wyznawcom zamianę wafelka w ciało i wina w krew Jezusa, - ale jak przystało na marnych magików nic im nie wychodzi tak jak i żałosna w efektach nędza z zamianą zwykłej wody w święconą o nadzwyczajnych właściwościach czy bardzo kiepski efekt teatralnych błogosławieństw. Nie wiedzą co jedzą i piją? Czy Bóg popiera kłamstwa i oszustwa? Kler ponosi szczególną odpowiedzialność, bo kłamie, oszukuje wyznawców powołując się na Boga.