Paweł Domagała zabrał żonę na premierę filmu. Jego ukochana to córka znanego aktora (ZDJĘCIA)

Małgosia 18 min. temu

Bardzo fajna babka , ładna skromna naturalna, nie jak te dziwadła wszystkie zrobione wyglądające jak sztuczne manekiny z każdej strony wypełnione wypełniaczami. Natomiast Paweł Domagała to fajny gość i dobry aktor lubię go oglądać na ekranie. Poza tym Domagała to facet z charakterem i kręgosłupem moralnym - a to się ceni. Życzę im najlepszego - dobrana para.