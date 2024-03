Rusza proces przeciwko Romanowi Polańskiemu. Chodzi o rzekomy gwałt. Jest już termin rozprawy

Choć Roman Polański jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej docenionych polskich reżyserów, to od ponad 50 lat mierzy się z licznymi skandalami. Na 90-latku ciążą oskarżenia o gwałt m.in. na 13-letniej wówczas Samancie Geimer. Kobieta twierdzi, że w 1977 roku została odurzona przez Polańskiego i zmuszona do aktu płciowego. Roman nie przyznał się nigdy do zarzutów, ale za sprawą sędziego trafił on na 42 dni do więzienia.