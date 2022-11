Roman Polański stanie przed sądem! Charlotte Lewis twierdziła, że ją zgwałcił

Roman Polański przez całe życie pragnął przejść do historii światowego kina jako wybitny reżyser, na dodatek szanowany w Hollywood i wielbiony przez swoich fanów. Miał na to spore szanse, nie tylko dzięki swojej twórczości, ale też rozległym znajomościom w branży. Problemy z utrzymaniem renomy pojawiły się po latach . Twórca filmowy, któremu początkowo zarzucano "jedynie" analne zgwałcenie 13-latki podczas imprezy z Jackiem Nicholsonem , z czasem usłyszał kolejne oskarżenia.

Teraz do mediów jak bumerang wraca sprawa domniemanego gwałtu reżysera na aktorce Charlotte Lewis. Brytyjka oskarżyła Polańskiego o to, że wykorzystał ją seksualnie, kiedy miała zaledwie 16 lat. Do zdarzenia miało dojść na początku lat 80. w paryskim apartamencie Polaka. Trzy lata później Lewis wystąpiła w jego filmie "Piraci" z 1986 roku. Sprawa ciągnie się od 2010 roku, kiedy to kobieta obwiniła filmowca publicznie o gwałt. W zeszłym roku Lewis skierowała do sądu sprawę o zniesławienie przeciwko Polańskiemu i wydawcy pisma "Paris Match", na łamach którego reżyser określił zarzuty aktorki "haniebnym kłamstwem".