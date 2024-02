Paweł Małaszyński po 22 latach ODCHODZI z Teatru Kwadrat. Wydał oświadczenie: "Nie mogę i nie chcę być dłużej w tym miejscu"

Paweł Małaszyński odchodzi z Teatru Kwadrat. "Po 22 latach podjąłem decyzję"

Wygląda na to, że to nie koniec problemów Teatru Kwadrat, który właśnie stracił jednego z prominentnych współpracowników. Na instagramowym profilu Pawła Małaszyńskiego pojawiło się obszerne oświadczenie, w którym aktor przekazał, że od dziś nie jest już częścią teatralnej społeczności przy Marszałkowskiej 138.

Jednocześnie aktor nie chce omawiać publicznie powodów, których podjął tak drastyczną decyzję. Zapewnia, że teraz myśli o kolejnym rozdziale i to, co było, zostawia za sobą.

Pozwólcie, że na tę chwilę szczegóły mojej decyzji zachowam dla siebie i nie będę ich komentował publicznie. Jutro też jest dzień. Według zasady: "Nie skupiaj się na tym, co cię ogranicza, tylko na tym, jakie masz możliwości". Nadszedł czas, by zacząć pisać nowy rozdział. Przyszedł czas, by zmierzyć się z nowymi teatralnymi wyzwaniami, w innych okolicznościach przyrody, o których już wkrótce będę Was informował.