Ujawniono rezultaty kontroli w Teatrze Kwadrat. Co dalej z Andrzejem Nejmanem?

Andrzej Nejman popularność w show biznesie zawdzięcza roli Waldka w serialu "Złotopolscy". Aktor nie zdecydował się jednak wiązać swojej kariery z telewizją i kinem, a w 1998 roku związał się z Teatrem Kwadrat, którego od 2010 roku jest dyrektorem. Mimo że w ciągu ostatnich lat o Nejmanie rozpisywano się głównie w teatralnym kontekście, to w ostatnich miesiącach media aż huczą o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placówki, którą prowadzi. Jakiś czas temu na łamach "Gazety Wyborczej" pojawił się także materiał o niewłaściwym traktowaniu przez Nejmana aktorów w Teatrze Kwadrat.

Nie był to jeszcze koniec kłopotów, bo dziennikarze "Gazety Wyborczej" informowali również o nieruchomościach powiązanych z Teatrem Kwadrat i wynajmowaniem powierzchni od fundacji Małgorzaty Nejman. Ujawnione kontrowersje przyczyniły się do tego, że Rafał Trzaskowski postanowił rozpisać konkurs na stanowisko teatru. Wówczas to rzeczniczka prezydenta Monika Beuth informowała również, że zostanie podjęta kontrola "w obszarach, które wymagają wyjaśnienia". Teraz "Gazeta Wyborcza" opublikowała rezultaty wspomnianej kontroli.