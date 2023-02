Paweł "Scarface" B. z High League trafił do więzienia! Mężczyzna od jakiegoś czasu BYŁ POSZUKIWANY

Organizacje freakfightowe w ostatnich latach stały się niezwykle popularne i trudno aż nadążyć za nowo powstającymi formacjami. W środę media obiegła tragiczna wieść o zawodniku jednej z federacji. Okazało się bowiem, że zmarł Mateusz Murański, a wieści o jego śmierci potwierdzone zostały przez rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Teraz do wiadomości publicznej trafiły kolejne niepokojące informacje. Jak poinformowali dziennikarze RMF FM, Paweł B. został zatrzymany przez mundurowych i przetransportowany do aresztu.

Paweł B. został zatrzymany przez policję

Serwis po skontaktowaniu się z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku wyjawił, że "Scarface" trafił do aresztu, w którym może spędzić nawet dwa lata. Do zatrzymania doszło podczas jazdy samochodem, a zaskoczony mężczyzna postanowił nie stawiać oporu, tylko oddał się w ręce funkcjonariuszy.

Zawodnik High League trafił do więzienia

Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę na jednej z ulic Gdańska i zatrzymali go, gdy kierował mercedesem, wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi kierowania pojazdami. Kompletnie zaskoczony pseudokibic nie stawiał żadnego oporu i szybko trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku za oszustwa mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Pseudokibic rozpoczął już odbywanie dwuletniego wyroku - czytamy na RMF FM.