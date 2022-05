Pędzący żółtym skuterem Antek Królikowski całuje klamkę pod domem Joanny Opozdy i nerwowo wydzwania domofonem (ZDJĘCIA)

wwo 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Czemu ta rodzina uważa ludzi za idiotów? Czemu traktuje ich jak debili, którzy nie potrafią dodać 2 do 2 i wyciągnąć wniosków? Bo sami tacy są czy jak? Przeciez to jest oczywiste, ze żaden fotograf tam nie siedział pod mieszkaniem bo Opozdy od kilku dni jej tam nie ma (relacjonuje to na Insta) i pewnie jeszcze chwilę nie będzie. PO co ktokolwiek miałby tam czyhać i w jakim celu? Koleś ma zaprzyjaźnionych paparuchów po których dzwoni. Po prostu. Tak samo dzwonił by go fotografowali u babci po tym jak porzucił żonę, na cmentarzu u ojca. Robi sobie dupokrytki do sądu i relacje w Fakcie o tym jak odwiedza syna jednocześnie nie ryzykując, ze rzeczywiscie będzie się musiał małym zająć czy wziąć na spacer bo wie, że ich tam nie ma. Jak bardzo można nie mieć godności, honoru, przyzwoitości i zwykłej inteligencji by sądzić, ze ludzie łykną tę żenadę, że tego nie widać? Kto mu to doradził?