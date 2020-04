Pełni wdzięczności William i Kate świętują 9. rocznicę ślubu. Fani zachwyceni: "Diana BYŁABY Z WAS DUMNA"

kol 5 godz. temu zgłoś do moderacji 264 26 Odpowiedz

Zawsze denerwują mnie te komentarze o Dianie. Diana byłaby dumna, Diana się w grobie przewraca, Diana to Diana tamto. Gdyby żyła nie byłaby takim wyznacznikiem wszystkiego bo dawno by wysżły jej choroby psychiczne i to ze nie była taka swieta. A tak wszystko jest w kontekście Diany. Pewnie ze bylaby dumna, że syn jest szczęśliwy. Tak samo zapewne dumny jest jego ojciec, ale to nikogo nie interesuje.