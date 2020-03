Książę William i Kate Middleton walczą o zdrowie psychiczne Brytyjczyków: "Możemy się przygotować na to, co nadchodzi"

Ksiezna Kate 29 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

"...hallo, hallo.. Willi.. no yhym jest pandemia, trzeba sie wystroic i isc odwiedzic jakis dom starcow, zamow fotoreporterow zeby poszlo do gazet. Achaa a potem pojedziemy do domu dziecka, porobimy sobie zdjecia, polepimy balwanki z plasteliny, pomachamy raczka, niech cykaja duzo fotek!! A potem do domu. Ahh jaki to ciezki los byc ksiezna.. Willi kiedy to sie skonczy !?!?..."