Kate Middleton chwali się laurką od księcia George'a na DZIEŃ MATKI: "Myślimy o was w tym trudnym czasie" (FOTO)

Dzień Matki w Wielkiej Brytanii zwyczajowo obchodzi się 22 marca. Co roku staje się to powodem sporego stresu naszych rodaków mieszkających na wyspach, którzy wprowadzeni w błąd rzucają się do telefonów, aby sprawdzić, czy aby na pewno nie przegapili tej ważnej daty. Uspokajamy, macie jeszcze sporo czasu na znalezienie perfekcyjnego prezentu dla Waszych mam. W międzyczasie możecie jednak zainspirować się podarkiem, jaki swojej rodzicielce w ten wyjątkowy dzień sprezentował księżnej Kate George, jej najstarszy syn.