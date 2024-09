Penélope Cruz i Javier Bardem zadają szyku na festiwalu filmowym w Hiszpanii

Duża część społeczeństwa w sumie widzi, że jedziemy po równi pochyłej, patrzą, jak stopniowo wszystko się wali, ale nie ma cholernej opcji, żeby to zatrzymać. System, który stworzyliśmy, jest jak pociąg bez hamulców, rozpędzony i zmierzający prosto w przepaść. Mamy świadomość, że na horyzoncie czai się katastrofa, ale jednocześnie wszyscy w tym pociągu siedzą i nie mają jak wyskoczyć. Bo co możesz zrobić? Nawet jeśli jesteś świadomy tego, jak wszystko się sypie, to system jest tak skonstruowany, że musisz grać według jego zasad. Konsumpcja, eksploatacja, wzrost – to napędza naszą cywilizację i wszystko jest z tym splecione. Nacisk na gospodarkę, pieniądze, produkcję – nawet jeśli wiesz, że to prowadzi do zniszczenia, to nie możesz się nagle od tego odciąć, bo to by oznaczało całkowity upadek wszystkiego, co znamy. Jeśli spróbujesz coś zmienić na globalną skalę to system cię zmiażdży. Politycy, korporacje, całe społeczeństwa są w tym zbyt głęboko. Nawet jak ktoś chce coś zmienić, to zaraz jest blokowany przez tych, którzy chcą więcej zysków, więcej wzrostu, więcej tego samego gówna, które nas wszystkich zjada.To trochę tak, jakbyśmy mieli przed sobą gigantyczną ścianę, a mimo to wciskali gaz do dechy, wierząc, że jakoś przez nią przejedziemy. I nawet widząc, że nic nie działa, nie ma odwrotu, bo zatrzymanie się oznaczałoby upadek systemu. A tego nikt nie chce, bo każdy jest zbyt uzależniony od tego, co ten system daje, nawet jeśli to prowadzi do zagłady. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie jakiś konkretny kataklizm nas zgładzi. Zrobimy to sami, z pełną świadomością.