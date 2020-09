"Piękna i młoda" Magdalena Narożna prezentuje światu NOWĄ FRYZURĘ. Fani dosadnie: "WYGLĄDASZ STRASZNIE" (FOTO)

Jeszcze do niedawna Magdalena Narożna była znana jedynie fanom muzyki disco polo. Wszystko zmieniło się, gdy wokalistka zespołu Piękni i Młodzi poinformowała o rozstaniu z mężem, niejakim Dawidem Narożnym , z którym przez lata występowała na jednej scenie. Choć początkowo oboje zapewniali, że zamierzają żyć w zgodzie, szybko okazało się, że znacznie łatwiej jest coś powiedzieć niż zrobić...

Od czasu pamiętnej sylwestrowej walki przy użyciu rękoczynów i gazu pieprzowego konflikt między Narożnymi stale się nasila. Zwaśnieni małżonkowie przy każdej możliwej okazji wbijają sobie szpile, nierzadko używając do tego Bogu ducha winnej córki.

Wraz z pogłębiającym się napięciem między rodzicami Gabrysi, wzrasta zainteresowanie ich osobami. W efekcie Magda dorobiła się już ponad 150-tysięcznej widowni na instagramowym profilu. To właśnie tam prezentuje życie u boku nowego partnera, chwaląc się wspólnymi wyjazdami.

Magda Narożna imprezuje w klubie

We wtorek coraz aktywniejsza w sieci Narożna zaprezentowała światu nową fryzurę. Piosenkarka, tak jak niegdyś Małgorzata Rozenek, zdecydowała się zapleść sobie różowe warkoczyki. Sądząc po zamieszczonym pod fotografią hasztagiem "happy", Narożna jest zadowolona z tego, co zawitało na jej głowie. Niestety, nie wszyscy obserwatorzy podzielają jej entuzjazm. Choć pod zdjęciem pojawiły się komentarze zachwytu, ewidentnie przeważają uwagi od tych, którym nie przypadła do gustu "młodzieżowa" fryzura "pięknej i młodej".