Rubaszna Magdalena Narożna kusi nagimi piersiami i czerwonym bucikiem na wakacjach w Bułgarii (FOTO)

Magdalena i Dawida Narożny byli partnerami zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym, a owocem ich związku jest córka Gabrysia. Niestety w połowie 2019 roku para ogłosiła rozstanie, co mocno zasmuciło ich wiernych fanów. Zapoczątkowało to też festiwal wbijania sobie wzajemnie szpil za pośrednictwem mediów społecznościowych. Burzliwe emocje towarzyszące zwaśnionym kochankom z pewnością staną się inspiracją do tworzenia kolejnych "szlagierów" porywających tłumy na festynach.