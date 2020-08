Dyplomatyczna Magdalena Narożna z "Pięknych i Młodych" o relacji z byłym mężem: "Spokój dziecka jest najważniejszy. Niektórzy o tym NIE PAMIĘTAJĄ"

Wygląda jednak na to, że Narożni chcą wreszcie zapomnieć o tym, co było i w zamian skupić się na tym, co najważniejsze: wspólnym wychowywaniu 9-letniej Gabrysi .

Utrzymujemy kontakty tylko związane z dzieckiem. Myślę, że na moim miejscu każda kobieta jedynie takie kontakty by utrzymywała. Miałam okazję poznać jego nową partnerkę, nie chciałabym żadnych emocji wyrażać, bo nie jest to dla mnie przyjemny temat - tłumaczy "dyplomatycznie" w rozmowie z serwisem JastrząbPost Narożna.

Magdalena Narożna o rozwodzie. "Dokument z rozprawy sądowej będzie komentarzem"

Każdy ma na to swój sposób. U mnie takim antidotum na wszystko jest normalność, bycie sobą i szacunek do drugiego człowieka. Jeżeli są te kwestie złożone w jedną całość, to wszystko da się poukładać. Ze wszystkim da się żyć w zgodzie. Pomoc od rodziny, wsparcie jest bardzo ważne. Ja się nie zawiodłam nigdy na swojej rodzinie. To jest chyba najważniejsze.