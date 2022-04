Piers Morgan z oburzeniem o hipokryzji Hollywood: "Chcą wykluczyć Willa Smitha z branży, a Polańskiemu dali Oscara po GWAŁCIE NA DZIECKU"

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że tegoroczne Oscary już przeszły do historii. Nie chodzi jednak o nominowanych czy tych, którzy wrócili do domu ze słynnymi statuetkami, lecz o impulsywną reakcję Willa Smitha. W trakcie gali aktor wszedł na scenę i spoliczkował Chrisa Rocka za nietaktowny żart na temat ogolonej głowy jego żony, a w mediach wyraźnie się zagotowało.

Reakcja elit Hollywood na "interakcję" Willa Smitha i Chrisa Rocka była dość ostra, o czym aktor przekonał się już zaraz po gali. Akademia zdecydowanie potępiła jego zachowanie, a tegoroczny laureat Oscara miał nawet zostać poproszony o opuszczenie gali, lecz odmówił. Obecnie przeciw jego postępowaniu opowiadają się kolejne osoby, które podkreślają, że przemoc przed kamerami jest niedopuszczalna.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że spoliczkowanie kolegi po fachu na scenie podczas oscarowej gali nie poprawiło notowań Smitha w Hollywood. Z dnia na dzień Will stał się w branży persona non grata i spotyka się z wyraźnym ostracyzmem części społeczności, która jeszcze kilka dni temu ceniła jego osiągnięcia. Nie brak jednak głosów, że reakcja środowiska aktorskiego jest niewspółmierna do czynu, a nawoływanie do bojkotu jego kolejnych ról jest przesadą.

Do drugiej z grup najwyraźniej należy Piers Morgan, największy fan Meghan Markle w Wielkiej Brytanii. W nowym felietonie, który ukazał się na łamach portalu New York Post, dziennikarz wyraźnie pomstuje na zachowanie hollywoodzkich elit, które dziś próbują "cancellować" karierę Willa Smitha, a nie potrafiły ukarać tych, którzy dopuścili się dużo gorszych przewinień. Tu pojawił się polski akcent w postaci Romana Polańskiego.

Wokół Willa Smitha rozpętano festiwal hipokryzji, a ci sami ludzie wręczyli Romanowi Polańskiemu Oscara, gdy zgwałcił dziecko - czytamy już w tytule.

W swoim tekście Morgan wyraża opinię, że Smith spotyka się obecnie z dużo większym ostracyzmem niż Roman Polański czy inni hollywoodzcy gwiazdorzy, którzy dopuścili się odrażających czynów, takich jak pedofilia, gwałt, czy rasizm i antysemityzm. Obok polskiego reżysera w felietonie pojawiają się nazwiska m.in. Woody'ego Allena czy Mela Gibsona, którzy, mimo większych przewinień, wciąż są częścią branży.

Polański przyznał się do odbycia stosunku z osobą niepełnoletnią, ale zanim miał szansę odbyć karę więzienia, zbiegł z Ameryki w 1978 roku i nigdy już tam nie wrócił. Patrząc na reakcję Hollywood, które pluje na Willa Smitha po policzku, który zadał Chrisowi Rockowi, można by się spodziewać, że z równie wielką furią zareagowano na obrzydliwe przestępstwo, którego dopuścił się Polański. Nic bardziej mylnego. Hollywood nadal go angażowało, a w 2003 roku wręczono mu Oscara. Oczywiście nie odebrał go osobiście, bo trafiłby do więzienia, więc zrobił to za niego Harrison Ford, a wypełniona gwiazdami sala zapewniła mu owacje na stojąco - krytykuje.

Piers uderzył także w znane osobistości, które opowiedziały się za wypuszczeniem Polańskiego z aresztu w 2009 roku, a Akademia odcięła się od niego dopiero w 2018 roku, po medialnym szumie wokół ruchu #MeToo. Dziennikarz nie zgadza się więc z tym, jak traktuje się obecnie Willa Smitha, podczas gdy owiany złą sławą reżyser nie poniósł ze strony Hollywood poważniejszych konsekwencji.

Whoopi Goldberg powiedziała kiedyś o aresztowaniu Polańskiego, że "to nie był gwałt jako gwałt, to było coś innego". Nie Whoopi, to zdecydowanie był "gwałt jako gwałt". I to na dziecku. Hollywood powinno więc sobie darować nagłe poczucie moralności w stosunku do reakcji Willa Smitha, który spoliczkował gościa śmiejącego się z jego żony - czytamy.

Dalej oberwało też kilku innych mężczyzn, okrytych równie złą sławą jak Polański, którzy, zdaniem Morgana, również nie zostali adekwatnie ukarani przez branżę za swoje czyny.

Woody Allen zbiegł i ożenił się z adoptowaną córką po tym, jak został oskarżony o molestowanie seksualne przez drugą z nich, Dylan Farrow. Miała wtedy zaledwie 7 lat. Nadal pracuje w Hollywood. Mel Gibson bił swoją dziewczynę i mówił jej, że "jeśli zgwałci ją banda czar**chów, to będzie jej wina", albo, że "j*bani Żydzi są winni wszystkim wojnom na świecie". Nadal pracuje w Hollywood. Harvey Weinstein wygrał Oscara, a jego firma łącznie aż 81, ale rozprawili się z nim dopiero po tym, jak wyszło na jaw, że był groźnym przestępcą seksualnym. I tak dalej... - pisze.

Zgadzacie się z nim?