Ujawniono NOWE NAGRANIE z ataku Willa Smitha na Chrisa Rocka! Tak na spoliczkowanie komika zareagowała Jada Pinkett Smith (WIDEO)

Tegoroczne Oscary z pewnością przeszły już do historii. Wszystko przez słynną "interakcję" Willa Smitha i Chrisa Rocka, która odbiła się w mediach szerokim echem. Po żarcie na temat ogolonej głowy jego żony aktor wtargnął na scenę i spoliczkował komika, po czym po oddaleniu się na widownię wciąż miotał w jego kierunku siarczystymi wiązankami, tym razem już słownymi.

Nie waż się, k*rwa, mówić o mojej żonie! - miał wykrzykiwać, co uwieczniły kamery.

Od czasu głośnej afery na oscarowej gali minęło już kilka dni. Choć wydawałoby się, że temat zginął więc w natłoku kolejnych gwiazdorskich skandali, to nic bardziej mylnego. Wciąż trwa bowiem debata na temat tego, czy wspomniane zdarzenie było ustawką, zaplanowaną przez obu panów. Internauci zwrócili uwagę, że Will Smith sam śmiał się z żartu komika, a dopiero potem wszedł na scenę i uderzył go w twarz.

Teraz z kolei na TikToku wypłynęło nowe nagranie, w którym widzimy słynną aferę "od kuchni", a więc z pozycji publiczności. Jest to o tyle wyjątkowe, że możemy zobaczyć, co działo się po zejściu ze sceny. Dzięki temu mamy też dowód na to, jak zareagowali Jada Pinkett Smith i reszta zebranych gości.

O ile pozostałe gwiazdy zdawały się zszokowane tym, co właśnie zobaczyły, to po uwadze komika, że "Will Smith właśnie strzelił go w twarz", żona aktora wyraźnie się roześmiała. Dopiero potem, gdy Will zaczął wykrzykiwać w kierunku Chrisa obelgi, siedziała wyprostowana na krześle i nie wyrażała żadnych emocji. Gdy z kolei komik kontynuował swoje wystąpienie już po spoliczkowaniu i powiedział, że "to była najlepsza noc w historii telewizji", Jada znów się zaśmiała, tym razem nieco subtelniej.

O co w tym wszystkim chodzi? Sami chcielibyśmy wiedzieć, ale fakty są takie, że Smith zdążył już przeprosić Rocka ze swoje zachowanie, a komik nie zdecydował się wnieść oskarżenia po gali. Akademia z kolei potępiła spontaniczny zryw aktora, ale - choć zawisła nad nim nawet groźba oddania statuetki - nie spodziewamy się, aby poniósł konsekwencje swoich czynów, poza tymi wizerunkowymi.

Zobaczcie sami.

