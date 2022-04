Will Smith REZYGNUJE z członkostwa w Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej! "ZDRADZIŁEM ZAUFANIE"

Konia 59 min. temu zgłoś do moderacji 52 3 Odpowiedz

Widać jak na dłoni jak bardzo Will jest kontrolowany przez swoją żonę. Zdradziła Go, publicznie się do tego przyznała… Jest coś gorszego co można zrobić mężczyźnie? Pozbawiła go godności i honoru. Widać jak bardzo manipulowany jest przez nią. Zapewne gdyby nie zareagował na żart żonka dałaby mu popalić. Mentalnie jest od niej uzależniony. Poza tym, to tacy sami ludzie jak ja i Ty, często bardzo prymitywni. Przypuszczam, że teraz nie za szybko zobaczymy Willa w jakimkolwiek filmie, zawdzięczamy to sztywnej Jade.