Pierwsza żona Krzysztofa Krawczyka wspomina jego... niewierność: "ZŁAPAŁAM ICH"

adam 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wygląda na to, że używki oraz "Ewusia" wyprały mu mózg. I to ona mu mówiła co jest dobre, a co złe. z syna Krawczyka zrobiła wroga, nie dopuszczała go do ojca, gdy zachorował. Taka jest jej religijność, rodem z TRWAM, hipokryzja i brak skrupułów. Jedynie Lichtman zachował sie honorowo, powiedział prawdę na temat niedopuszczenia go do Krawczyka, gdy lezał chory na covid, chciał tylko z nim porozmawiać, a poniewieranego syna, sam przyprowadził go do trumny ojca, żeby mógł jej chociaż dotknąć.