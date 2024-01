Pierwsza żona Mariusza Kamińskiego pracuje dla Andrzeja Dudy i NBP. Kim jest Anna Kasprzyszak?

Od co najmniej kilkunastu dni cała Polska żyje sprawą zamieszanych w tzw. "aferę gruntową" Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przypomnijmy, że we wtorek 9 stycznia skazani politycy zostali zatrzymani przez policję. Jest to wynik prawomocnego wyroku, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, wymierzając posłom karę dwóch lat pozbawienia wolności. Sami zainteresowani od początku mówili, że wyroku nie uznają, a ułaskawienie Andrzeja Dudy z 2015 roku, mimo wątpliwości formalnych ze strony części prawników, ich zdaniem wciąż pozostaje w mocy. W ostatnich dniach sporo szumu wywołało medialne wystąpienie żon Kamińskiego i Wąsika, które udzieliły wywiadu Telewizji Republika.