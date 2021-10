PIERWSZE PRACE gwiazd! Sprawdźcie, co robiły sławy przed sławą: Małgorzata Rozenek, Krzysztof Ibisz, Ewa Chodakowska i inni (ZDJĘCIA)

Mila 54 min. temu zgłoś do moderacji 10 23 Odpowiedz

A ja przepracowałam w swoim życiu może z kilka dni? Raz w trakcie wakacji poszłam na pole zbierać szparagi, rzuciłam wszystko po 2 godzinach, bo wszędzie brud, gorąco, dziwni ludzie. Jeszcze wredny kierownik. Rzuciłam mu tylko pogardliwe spojrzenie, a on wykreślił mnie z listy i wyprosił z pola, haha. Potem poszłam na staż do redakcji portalu internetowego o naszej gminie. Chyba już trzeciego dnia nie wysłałam artykułu na czas. Babka zadzwoniła do mnie z pretensjami, a ja się z nią pokłóciłam i już nigdy więcej mnie w redakcji nie widzieli. Potem jeszcze na studiach poszłam na przymusowe praktyki do lokalnej gazety. Nic wielkiego. Dobrze, że tam rządziła znajoma mojej mamy, bo jakoś dali mi przesiedzieć ten czas. Bo do niczego się nie nadawałam. Nic nie chciało mi się robić. I na tym skończyła się moja historia pracy. Najpierw utrzymywali mnie rodzice, a potem zgrabnie przeskoczyłam na garnuszek męża. Niby mam jakieś marzenia o własnym biznesie, ale z moim lenistwem to chyba nigdy nie wyjdzie. Odkładam sobie tylko pieniądze na czarną godzinę, jak mnie mąż kiedyś zostawi. A to kupię sukienkę, a potem zwrócę do sklepu i pieniądze chowam. A to sprzedam jakiś stary prezent od męża, o którym on już nie pamięta, że mi dał. Jakieś perfumy, pierścionek... Nie wyobrażam sobie siebie w żadnej pracy. Jestem wolną duszą i nie potrafię się słuchać innych. Wykonywać ich poleceń. Od razu się awanturuję, i odchodzę z hukiem... taki mam charakter :)