Pierwszy mąż Kasi Smutniak zginął w wypadku. Teraz aktorka opowiedziała o kulisach drugiego małżeństwa. Związała się z włoskim producentem

Kasia Smutniak należy do elitarnego grona Polek, które odniosły imponujący sukces za granicą. W wieku 17 lat przeprowadziła się do Włoch, gdzie dziś uznaje się ją za prawdziwą gwiazdę i nazywa "polską Monicą Bellucci". Zanim przebiła się do świata kina i telewizji, Kasia podbijała wybiegi i plany zdjęciowe. Pochodząca z Piły modelka prezentowała kolekcje największych domów mody, w tym m.in. Dolce & Gabbana czy Valentino. Pojawiła się również na okładkach prestiżowych magazynów modowych, takich jak "Vogue" oraz "Elle". W 2000 roku zadebiutowała jako aktorka w komedii "Al momento giusto". Mimo że Kasia najczęściej pojawia się we włoskich produkcjach, to ma też na koncie polskie ("Haker", "Diabelska gra") i amerykańskie ("Doktor Dolittle") tytuły.