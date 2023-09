Kasia Smutniak w nieoczywistej kreacji ZACHWYCIŁA na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Ikona stylu? (ZDJĘCIA)

Wtf 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Piękna? Chyba żart! A stylizacja jest okropna. Wygląda jakby dopiero co wstała z łóżka i nieumyta szybko ubrała się w to, co ma pod ręką! Wyszło okropnie! Gdzie ta klasa, ten styl? Masakra...