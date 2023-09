Unieruchomione lico 78-letniej Priscilli Presley robi furorę na Festiwalu Filmowym w Wenecji (ZDJĘCIA)

Początek tego roku był dla rodziny Presleyów wyjątkowo trudny. Z ziemskim padołem pożegnała się córka Elvisa i Priscilli, Lisa Marie . Dopiero niedawno ujawniono, że 54-latka straciła życie w wyniku powikłań po operacji bariatrycznej, którą przeprowadzono, mimo że kobieta już wcześniej była szczupła i nie zmagała się bynajmniej z chorobliwą nadwagą. Mimo tak straszliwego ciosu życie toczy się dalej dla 78-letniej Priscilli , która już wcześniej musiała pochować swojego wnuka, no i oczywiście męża.

W ostatnich dniach Presley bawi się na Festiwalu Filmowym w Wenecji , gdzie premierę właśnie miał film poświęcony jej życiu w reżyserii Sofii Coppoli z Cailee Spaeny i Jacobem Elordi z Euforii w rolach głównych. Seniorka, której imieniem obdarzono pełny metraż, naturalnie pojawiła się na czerwonym dywanie. Stylizacja wyjątkowo nie przyciągała szczególnie uwagi, no może poza imponująco wysokimi jak na ten wiek obcasami. Przyznać też trzeba, że uwagę przyciągała głównie pozbawiona jakiegokolwiek wyrazu twarz gwiazdy uchodzącej za wielką fankę medycyny estetycznej. Nie da się ukryć, że mocny makijaż też swoje zrobił...

Zachęciła Was do wybrania się do kina?