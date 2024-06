Piłkarz Erling Haaland dokazuje na wakacjach nad morzem, pokazując środkowy palec fotoreporterom (ZDJĘCIA)

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Wy kobiety jesteście okropne. Przystojny facet z niego, a wypisujecie że brzydki itp. Dobrze, że obok was, i w domu czeka na was model zapewne. Powtarzam, jesteście okropne i od takich ludzi to daleko ☝️