Piotr Gąsowski KPI z Tomasza Kammela rozpływającego się nad Kurskimi: "Łubu dubu, gratuluję prezesowi życia cudu"

Ostatnio Tomaszowi Kammelowi oberwało się przy okazji prowadzenia emitowanego w TVP wielkanocnego koncertu Andrei Bocellego. Na widowni obecni byli bowiem Jacek i Joanna Kurscy, którzy w tym czasie oczekiwali jeszcze na narodziny Anny Klary Teodory. W pewnym momencie prezenter postanowił zwrócić się do małżonków, wychwalając na ich przykładzie "cud życia".

Bocelli zatytułował swój koncert "cud życia". I to bardzo pięknie wpisuje się w ducha świąt Wielkiej Nocy, ale nie tylko. Wpisuje się również w to, co widzę na sali, bo cud życia jest choćby w pierwszym rzędzie. A wraz z cudem jego rodzice - Joanna i Jacek Kurscy - rozpływał się nad parą Kammel.

Gąsowski zamieścił na swoim instagramowym profilu fragment komedii, w którym Jarząbek śpiewa na cześć prezesa klubu. Pomysłowy prezenter postanowił jednak dorobić do nagrania własny dubbing. W jego wersji kultowej sceny Tomasz Kammel śpiewa więc słynne "łubu dubu" ku chwale Jacka Kurskiego.

Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszej telewizji pan prezes Kurski Jacek, tak wiele mu zawdzięczam. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. To mówiłem ja, Kammel Tomasz, trener II klasy. Niech żyje nam prezes sto lat - słyszymy na zamieszczonym przez "Gąsa" wideo.