Zamyślony Tomasz Kammel zastanawia się, co dziś zrobić. Fani podpowiadają: "ODEJŚĆ Z TVP"

Hmmm. Z jednej strony ok, ludzie nie lubią TVP ale z drugiej? Ja należę do osób, którym pandemia wiele odebrała. Jestem szanowanym szefem kuchni, przed tym cyrkiem robiłam z powodzeniem świetna, autorską kuchnię, przyszly problemy, trzeba było spuscic z tonu i zacząć smażyć frytki na wynos. Uwiera mnie to strasznie ale musze utrzymać rodzinę więc nie wybrzydzam. Kumam, ze to inne stawki, inny świat ta telewizja ale gdzieś tam rozumiem, ze ludzie siedzą cicho robiąc cos co im do końca nie odpowiada albo udają, ze sie spoko z tym czują. Przychodzę śmierdząca frytura do domu i tez udaje przed synem, że jest ok chociaż nie jest. Nie robie rzeczy w zgodzie ze sobą bo kurna musze i tyle