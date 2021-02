Tomasz Kammel pieje z zachwytu nad Joanną Jędrzejczyk: "ONA SIĘ NIE SZCZYPIE"

Niespodziewana informacja o odejściu Marzeny Rogalskiej z Telewizji Polskiej rozpaliła media do czerwoności. Gdy jedni jej gratulowali, drudzy robili wszystko, by tylko przypadkiem nie zabrać w tej sprawie głosu. Do tej "niemej" grupy zaliczyć można Tomasza Kammela, czyli wieloletniego telewizyjnego partnera Rogalskiej, który jednak na wieść o odejściu postanowił... milczeć. A nie było to łatwe, bo internauci prędko wzięli sprawy w swoje ręce: