Piotr Gąsowski pozuje z 16-letnią córką i PĘKA Z DUMY: "Uwierzyła w siebie! Wspaniale się rozwija" (FOTO)

Piotr Gąsowski jest ojcem dwójki dzieci i tworzy prawdziwie patchworkową rodzinę. Matką pierworodnego Jakuba jest aktorka Hanna Śleszyńska. Natomiast 16-letnia Julia jest owocem jego związku z tancerką, Anną Głogowską.

Piotr właśnie wrócił z USA, gdzie przebywał razem z córką. Prezenter oczywiście pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami z Julią ze wspólnego powrotu do ojczyzny.

To już koniec naszej amerykańskiej podróży… San Francisco, odwiedziny u naszej rodziny, Chicago, koncerty podczas festival polonaise. Czas do domu, czas! A’proois czasu… to był dla mnie i dla Julci też czas wyjątkowy! To moje szczęście obserwować jej szczęście, gdyż jej szczęście jest moim największym szczęściem! - rozpoczął obszerny wpis na Instagramie.

Piotr Gąsowski pokazał 16-letnią córkę. Ma powody do dumy

Wpis o wizycie w Stanach Zjednoczonych stał się również okazją do rozważań na temat dorastającej córki. Julia wyleciała do Stanów trzy tygodnie przed wizytą taty. Dziewczynka zaliczyła w tym czasie obóz żeglarski i kulinarny, gdzie zyskała zaufanie kadry i została opiekunką. Owocem ciężkiej pracy jest zaproszenie do pracy na przyszłe wakacje. Piotr przyznał, że córka zaskarbiła sobie sympatię jego znajomych.

Wszyscy moi bliscy znajomi chcieli ją adoptować! Nie zgodziłem się! - zażartował.

Po tym, jak znany tata dołączył do córki, czekały go obowiązki służbowe. Gąsowski był prezenterem podczas festiwalu dla Polonii, a w przygotowaniach pomagała mu 16-latka. Były prezenter "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie krył wzruszenia, gdy pisał o córce.

Widzę, jakie postępy językowe zrobiła, jak pięknie uwierzyła w siebie! Jak wspaniale się rozwija i usamodzielnia! Wielka radość to obserwować, a z drugiej strony… wiem, że wielkimi krokami nadchodzi ten moment, w którym wyfrunie! Beze mnie! I mimo tego, iż zdaję sobie sprawę, że to normalne…już zaczynam tęsknić! Ale zawsze będę ją, w pozytywnym sensie, śledził! A póki co … jeszcze parę lat będziemy się sobą cieszyć i czasem spierać, bo tak musi być i tak warto żyć! Kocham Cię, Julcia! - podsumował w poście na Instagramie.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.